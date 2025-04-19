Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
101,17
Економія при броні: -24,13 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
200,18
Економія при броні: -28,51 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
175,00
Економія при броні: -15,20 грн
D.s.
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Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
D.s.
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Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
92,30
Економія при броні: -14,50 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,30
Економія при броні: -25,50 грн
D.s.
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Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
99,94
Економія при броні: -14,08 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
190,39
Економія при броні: -33,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
99,87
Економія при броні: -21,73 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
194,47
Економія при броні: -37,05 грн
D.s.
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Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
178,80
Економія при броні: -19,00 грн
D.s.
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Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
93,90
Економія при броні: -16,10 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,60
Економія при броні: -28,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,10
Економія при броні: -25,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
D.s.
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Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма