Київ (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
175,00
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
191,81
Економія при броні: -11,71 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,26
Економія при броні: -14,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,84
Економія при броні: -5,31 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
195,63
Економія при броні: -34,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
175,00
Економія при броні: -12,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,92
Економія при броні: -4,38 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,71
Економія при броні: -12,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
193,15
Економія при броні: -13,05 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
192,21
Економія при броні: -22,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,96
Економія при броні: -4,42 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,78
Економія при броні: -8,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,16
Економія при броні: -3,63 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
201,55
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,78
Економія при броні: -5,74 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,28
Економія при броні: -25,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,60
Економія при броні: -25,60 грн