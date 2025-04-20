Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
99,94
Економія при броні: -16,07 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
92,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,00
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,81
Економія при броні: -11,69 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
197,83
Економія при броні: -17,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
91,95
Економія при броні: -8,11 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
182,90
Економія при броні: -22,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,45
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
92,31
Економія при броні: -17,49 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
197,21
Економія при броні: -17,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
175,00
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
99,03
Економія при броні: -24,21 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,66
Економія при броні: -8,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,23
Економія при броні: -6,21 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
186,86
Економія при броні: -33,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,97
Економія при броні: -25,29 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
200,46
Економія при броні: -43,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,35
Економія при броні: -5,33 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,17
Економія при броні: -31,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
101,43
Економія при броні: -9,35 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
192,56
Економія при броні: -12,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,00
Економія при броні: -29,60 грн