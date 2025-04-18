Харків (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,61
Економія при броні: -6,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,96
Економія при броні: -6,92 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,73
Економія при броні: -28,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,80
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
91,38
Економія при броні: -16,52 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
195,65
Економія при броні: -26,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
104,02
Економія при броні: -5,46 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
198,67
Економія при броні: -14,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
92,12
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,60
Економія при броні: -6,48 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
195,11
Економія при броні: -11,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
201,23
Економія при броні: -13,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
101,88
Економія при броні: -27,04 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
192,13
Економія при броні: -23,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,80
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
101,38
Економія при броні: -9,32 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
200,78
Економія при броні: -40,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма