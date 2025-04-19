Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
91,93
Економія при броні: -7,09 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
194,52
Економія при броні: -31,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
192,11
Економія при броні: -52,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,57
Економія при броні: -6,43 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
195,92
Економія при броні: -12,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
88,50
Економія при броні: -10,90 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
190,60
Економія при броні: -32,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,70
Економія при броні: -30,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
99,38
Економія при броні: -14,52 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
196,65
Економія при броні: -34,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,99
Економія при броні: -3,96 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
192,96
Економія при броні: -36,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
175,00
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
100,86
Економія при броні: -16,00 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
100,37
Економія при броні: -15,51 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
198,60
Економія при броні: -36,27 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,47
Економія при броні: -18,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,05
Економія при броні: -4,04 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
196,25
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,82
Економія при броні: -4,80 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
183,35
Економія при броні: -26,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
194,35
Економія при броні: -14,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
191,55
Економія при броні: -50,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
91,35
Економія при броні: -4,78 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
195,16
Економія при броні: -53,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,45
Економія при броні: -3,59 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
194,90
Економія при броні: -14,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,55
Економія при броні: -3,70 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
191,90
Економія при броні: -11,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
93,89
Економія при броні: -6,03 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
200,58
Економія при броні: -20,24 грн