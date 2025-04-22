Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,77
Економія при броні: -5,70 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
192,20
Економія при броні: -16,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
98,09
Економія при броні: -5,99 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
96,66
Економія при броні: -4,59 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
194,23
Економія при броні: -18,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,10
Економія при броні: -3,03 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
186,95
Економія при броні: -6,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,46
Економія при броні: -5,38 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
191,57
Економія при броні: -16,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
185,10
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
95,79
Економія при броні: -3,73 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
188,33
Економія при броні: -8,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
97,77
Економія при броні: -5,69 грн
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
192,19
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
187,41
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
191,68
Економія при броні: -11,78 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма
181,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №7
Польфарма
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №20
Польфарма