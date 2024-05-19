Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №20 - Львів (33080) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 174 аптеках
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Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Львів, пл. Кропивницького, 2
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Львів, вул. Куліша, 15