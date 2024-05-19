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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №20 - Львів (33080) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
178,34
Економія: -24,06 грн
154,28 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
178,81
Економія: -0,28 грн
178,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
187,95
Економія: -38,10 грн
149,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
188,50
Економія: -26,70 грн
161,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
170,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
169,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
214,99
Економія: -53,19 грн
161,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
192,99
Економія: -31,19 грн
161,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
170,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
171,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
189,28
Економія: -43,22 грн
146,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
170,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
176,99
Економія: -15,19 грн
161,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
207,99
Економія: -46,19 грн
161,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
194,99
Економія: -33,19 грн
161,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
171,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
170,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (2)
170,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
185,50
Економія: -23,70 грн
161,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
200,99
Економія: -39,19 грн
161,80 грн