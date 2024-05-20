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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Запоріжжя (33078) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
102,00
Економія: -35,00 грн
67,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
93,06
Економія: -24,85 грн
68,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
87,27
Економія: -8,68 грн
78,59 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -29,00 грн
67,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -29,00 грн
67,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -29,00 грн
67,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
88,94
Економія: -5,73 грн
83,21 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
98,10
Економія: -22,40 грн
75,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
97,95
Економія: -19,54 грн
78,41 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -29,00 грн
67,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -29,00 грн
67,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
91,92
Економія: -24,95 грн
66,97 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (2)
102,00
Економія: -35,00 грн
67,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (2)
91,82
Економія: -5,92 грн
85,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (2)
88,00
Економія: -21,00 грн
67,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
85,89
Економія: -15,45 грн
70,44 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
96,00
Економія: -29,00 грн
67,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (2)
94,78
Економія: -11,53 грн
83,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
70,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
86,19
Економія: -19,29 грн
66,90 грн