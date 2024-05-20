Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Одеса (33078) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 80 аптеках
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
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Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
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Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
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Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Грецька, 45
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Катерининська, 48
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11