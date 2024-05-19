Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Львів (33078) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 166 аптеках
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
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Львів, просп. Свободи, 33
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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