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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Львів (33078) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
89,54
Економія: -11,28 грн
78,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
70,53 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (8)
88,41
Економія: -1,23 грн
87,18 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
75,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
82,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
70,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -47,20 грн
75,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
122,30
Економія: -47,30 грн
75,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
81,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
81,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
70,53 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
81,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (4)
81,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
77,10 грн