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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Харків (33078) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
115,30
Економія: -40,40 грн
74,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
108,60
Економія: -33,10 грн
75,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
88,29
Економія: -10,66 грн
77,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
106,90
Економія: -31,40 грн
75,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
93,90
Економія: -16,72 грн
77,18 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
85,55
Економія: -8,33 грн
77,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
115,30
Економія: -40,40 грн
74,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
117,00
Економія: -42,10 грн
74,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
70,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
106,90
Економія: -32,00 грн
74,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
118,80
Економія: -43,90 грн
74,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
120,40
Економія: -45,50 грн
74,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
106,90
Економія: -32,00 грн
74,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
108,60
Економія: -33,10 грн
75,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -9,69 грн
78,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
87,25
Економія: -9,03 грн
78,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
75,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
88,33
Економія: -5,33 грн
83,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
93,03
Економія: -19,08 грн
73,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
91,79
Економія: -8,58 грн
83,21 грн