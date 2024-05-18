Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Харків (33078) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 55 аптеках
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека шар@
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Харків, вул. Сумська, 71
Аптека доброго дня
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Харків, просп. Незалежності, 7
Аптека доброго дня
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Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Космічна, 16
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека низьких цін
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2