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Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Дніпро (Дніпропетровськ) (33078) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
90,52
Економія: -12,68 грн
77,84 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
94,60
Економія: -19,10 грн
75,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (5)
122,10
Економія: -47,20 грн
74,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
92,69
Економія: -14,92 грн
77,77 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
101,10
Економія: -25,60 грн
75,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
120,40
Економія: -44,90 грн
75,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
108,60
Економія: -33,10 грн
75,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
87,46
Економія: -10,93 грн
76,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
95,28
Економія: -12,02 грн
83,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
89,76
Економія: -11,89 грн
77,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
92,85
Економія: -17,90 грн
74,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
86,01
Економія: -3,01 грн
83,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
88,79
Економія: -5,57 грн
83,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
90,68
Економія: -15,75 грн
74,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
88,66
Економія: -10,63 грн
78,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
85,52
Економія: -7,69 грн
77,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
90,06
Економія: -12,23 грн
77,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
86,23
Економія: -15,00 грн
71,23 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
105,20
Економія: -29,70 грн
75,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
96,30
Економія: -20,80 грн
75,50 грн