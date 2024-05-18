Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №7 - Дніпро (Дніпропетровськ) (33078) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 113 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
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Аптека доброго дня
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Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Дніпро, вул. Робоча, 178
Нє болєй
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Аптека копійка
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Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1