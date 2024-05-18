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Адвокард® таблетки блістер в пачці, №30 - Харків (97973) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 420 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (2)
121,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3), блістер (2)
110,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
133,54
Економія: -24,60 грн
108,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
121,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
116,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), блістер (2)
115,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4), блістер (2)
126,13
Економія: -18,65 грн
107,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (2)
122,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
121,50 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
121,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (2)
132,00
Економія: -26,00 грн
106,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
118,95 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), блістер (2)
127,40
Економія: -20,30 грн
107,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
119,51
Економія: -13,55 грн
105,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
121,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
121,32 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
106,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6), блістер (2)
125,96
Економія: -17,02 грн
108,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
116,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
122,04 грн