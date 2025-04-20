Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
68,10
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
61,92
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
32,30
Економія при броні: -2,00 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
61,90
Економія при броні: -3,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
65,97
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
32,54
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
68,10
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
68,10
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
9.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
34,74
Економія при броні: -2,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
29,60
Економія при броні: -1,85 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
81,03
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
29,27
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
11.9 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
58,07
Економія при броні: -2,10 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
56.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
29,34
Економія при броні: -1,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
32,40
Економія при броні: -0,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс