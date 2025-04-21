Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
32,06
Економія при броні: -1,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
33,70
Економія при броні: -0,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
33,70
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
20,40
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
66,20
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
31,47
Економія при броні: -1,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Порика Василя, 16
5.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс