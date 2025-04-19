Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
40,30
Економія при броні: -2,24 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
64,77
Економія при броні: -3,61 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Федьковича, 26
1.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
37,69
Економія при броні: -2,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
1.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
18,65
Економія при броні: -0,73 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
67,12
Економія при броні: -2,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
40,91
Економія при броні: -2,85 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
59,68
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
3.8 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 114
3.9 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс