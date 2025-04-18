Київ (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
33,70
Економія при броні: -1,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
65,00
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
40,22
Економія при броні: -2,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
65,90
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
30,58
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
39,47
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
39,02
Економія при броні: -1,41 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
68,39
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
63,42
Економія при броні: -3,00 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
29,39
Економія при броні: -1,97 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
59,02
Економія при броні: -3,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
65,00
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
31,78
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
39,46
Економія при броні: -1,40 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
54,02
Економія при броні: -1,92 грн