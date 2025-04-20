Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
80,35
Економія при броні: -4,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
33,96
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
69,09
Економія при броні: -3,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
35,36
Економія при броні: -2,41 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
70,76
Економія при броні: -4,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
34,83
Економія при броні: -1,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
68,10
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
11,22
Економія при броні: -0,43 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
33,70
Економія при броні: -1,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
81,07
Економія при броні: -5,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
37,15
Економія при броні: -1,63 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
74,92
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
37,88
Економія при броні: -1,61 грн