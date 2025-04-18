Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
37,31
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
32,32
Економія при броні: -2,00 грн
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
65,20
Економія при броні: -4,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
32,06
Економія при броні: -1,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
74,35
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
37,42
Економія при броні: -1,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
31,50
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
79,54
Економія при броні: -3,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покотилівка, вул. Сковороди, 51
9.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, перех. Комарова / Квартальна, 9-Б/18-Б
11.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
11.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
14.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс