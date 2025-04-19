Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
33,70
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
30,00
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
33,50
Економія при броні: -2,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
31,99
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
66,10
Економія при броні: -0,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
39,77
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
57,37
Економія при броні: -2,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
63,05
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
40,29
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
64,15
Економія при броні: -2,99 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
39,20
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
64,18
Економія при броні: -4,49 грн