Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
67,30
Економія при броні: -1,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
29,11
Економія при броні: -1,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
69,00
Економія при броні: -4,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
28,61
Економія при броні: -1,45 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
Емлодин® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Емлодин® таблетки 10 мг блістер №30
Егіс