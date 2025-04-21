Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
55,80
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм