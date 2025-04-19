Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
59,50
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм