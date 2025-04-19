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Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)

Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 35 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
61,12 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
56,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
63,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
70,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
54,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
59,50
Економія при броні: -4,70 грн
54,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
70,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
52,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
70,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
64,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
59,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
64,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
70,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
70,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
59,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
52,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
54,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
70,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
59,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
59,90 грн
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