Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 259 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
57,40
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Левоміцетин таблетки 0.5 г блістер №10
Монфарм