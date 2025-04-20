Цефтриаксон-Дарниця (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,76
Економія при броні: -1,90 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
268,32
Економія при броні: -16,28 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,69
Економія при броні: -2,86 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
209,78
Економія при броні: -11,72 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
218,01
Економія при броні: -10,16 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
191,63
Економія при броні: -24,63 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
255,00
Економія при броні: -33,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
55,00
Економія при броні: -4,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
255,00
Економія при броні: -33,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
44,50
Економія при броні: -1,50 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
268,90
Економія при броні: -13,90 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,76
Економія при броні: -1,88 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
123,84
Економія при броні: -4,67 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
260,48
Економія при броні: -8,08 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,23
Економія при броні: -6,99 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
117,53
Економія при броні: -10,30 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
269,46
Економія при броні: -16,37 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
52,85
Економія при броні: -2,01 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
207,24
Економія при броні: -28,86 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
158,54
Економія при броні: -7,55 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,05
Економія при броні: -7,54 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
124,46
Економія при броні: -5,41 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
269,67
Економія при броні: -45,36 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
262,41
Економія при броні: -40,41 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,97
Економія при броні: -7,46 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
271,66
Економія при броні: -9,39 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,58
Економія при броні: -7,73 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
99,01
Економія при броні: -11,92 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
276,90
Економія при броні: -53,34 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,13
Економія при броні: -2,32 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
206,33
Економія при броні: -7,69 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
272,15
Економія при броні: -10,14 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн