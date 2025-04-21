Цефтриаксон-Дарниця (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,88
Економія при броні: -7,03 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
210,46
Економія при броні: -18,44 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
273,60
Економія при броні: -21,51 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,76
Економія при броні: -12,11 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
199,01
Економія при броні: -24,64 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
273,05
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
44,50
Економія при броні: -1,20 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
107,56
Економія при броні: -1,96 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,21
Економія при броні: -6,36 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
118,27
Економія при броні: -5,39 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
270,45
Економія при броні: -18,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,92
Економія при броні: -7,34 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
110,18
Економія при броні: -5,56 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
269,07
Економія при броні: -17,02 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,65
Економія при броні: -8,12 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
186,00
Економія при броні: -11,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
256,81
Економія при броні: -12,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,21
Економія при броні: -6,68 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
115,75
Економія при броні: -10,99 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
271,13
Економія при броні: -19,04 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
53,78
Економія при броні: -0,98 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,44
Економія при броні: -3,42 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
194,62
Економія при броні: -19,43 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,47
Економія при броні: -11,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,45
Економія при броні: -4,43 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
276,33
Економія при броні: -22,93 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн