Цефтриаксон-Дарниця (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,66
Економія при броні: -3,80 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
279,60
Економія при броні: -17,43 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,87
Економія при броні: -2,01 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
269,04
Економія при броні: -8,85 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,05
Економія при броні: -2,24 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,95
Економія при броні: -20,15 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
269,67
Економія при броні: -12,42 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,53
Економія при броні: -3,72 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
153,93
Економія при броні: -9,29 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
276,69
Економія при броні: -19,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
44,60
Економія при броні: -1,30 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,88
Економія при броні: -2,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
271,01
Економія при броні: -8,94 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,24
Економія при броні: -2,43 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
208,16
Економія при броні: -23,60 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
216,49
Економія при броні: -10,69 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
161,34
Економія при броні: -5,10 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,63
Економія при броні: -2,74 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
209,58
Економія при броні: -11,39 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,81
Економія при броні: -3,08 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
273,29
Економія при броні: -14,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,90
Економія при броні: -3,06 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
210,54
Економія при броні: -12,33 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
276,23
Економія при броні: -13,83 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,21
Економія при броні: -2,37 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
208,04
Економія при броні: -16,77 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
273,21
Економія при броні: -10,56 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
43,70
Економія при броні: -0,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
53,78
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,64
Економія при броні: -2,81 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
209,60
Економія при броні: -18,33 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
260,69
Економія при броні: -17,45 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1720,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,57
Економія при броні: -3,68 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
114,21
Економія при броні: -7,95 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
279,06
Економія при броні: -17,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
44,50
Економія при броні: -1,20 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
268,90
Економія при броні: -8,50 грн