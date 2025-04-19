Цефтриаксон-Дарниця (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,33
Економія при броні: -4,46 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
208,48
Економія при броні: -28,46 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
271,02
Економія при броні: -36,62 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,36
Економія при броні: -5,49 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
212,20
Економія при броні: -32,18 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
275,86
Економія при броні: -41,46 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,33
Економія при броні: -3,51 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
41,50
Економія при броні: -2,77 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
275,73
Економія при броні: -17,45 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
44,60
Економія при броні: -1,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
107,56
Економія при броні: -3,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,97
Економія при броні: -3,75 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
213,60
Економія при броні: -32,34 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
275,26
Економія при броні: -44,10 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,09
Економія при броні: -3,27 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
168,98
Економія при броні: -9,96 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
277,44
Економія при броні: -14,74 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,15
Економія при броні: -2,94 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
210,66
Економія при броні: -29,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
273,86
Економія при броні: -14,26 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,36
Економія при броні: -3,15 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
211,42
Економія при броні: -30,16 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
274,85
Економія при броні: -14,95 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,85
Економія при броні: -8,32 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
210,36
Економія при броні: -28,17 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
273,47
Економія при броні: -37,46 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,90
Економія при броні: -8,38 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
210,56
Економія при броні: -28,13 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
273,73
Економія при броні: -30,57 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,78
Економія при броні: -9,26 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
213,74
Економія при броні: -31,31 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
277,86
Економія при броні: -34,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,69
Економія при броні: -3,55 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
206,16
Економія при броні: -24,78 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
268,01
Економія при броні: -18,53 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,02
Економія при броні: -7,49 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
269,57
Економія при броні: -33,56 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,61
Економія при броні: -8,08 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
277,06
Економія при броні: -41,05 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн