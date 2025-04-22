Цефтриаксон-Дарниця (Ceftriaxonum-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,40
Економія при броні: -8,82 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
276,09
Економія при броні: -32,89 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
58,58
Економія при броні: -3,74 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
110,76
Економія при броні: -13,97 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,74
Економія при броні: -8,16 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
187,67
Економія при броні: -14,14 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
272,97
Економія при броні: -30,90 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
56,81
Економія при броні: -7,30 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
206,58
Економія при броні: -17,72 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
268,55
Економія при броні: -25,85 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
55,04
Економія при броні: -5,46 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
167,01
Економія при броні: -9,22 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
57,23
Економія при броні: -7,71 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
50,88
Економія при броні: -4,76 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 0.5 г флакон №5
Дарниця ФФ
200,40 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
264,00 грн
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
1896,60 грн