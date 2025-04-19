Ергокальциферол (вітамін D2) (Ergocalciferolum (vitaminum D2))
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
43,63
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,46
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
36,38
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
44,77
Економія при броні: -11,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
36,31
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,52
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,14
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
46,76
Економія при броні: -2,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
5.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
5.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,21
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 9
5.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,32
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
46,77
Економія при броні: -12,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог