Ергокальциферол (вітамін D2) (Ergocalciferolum (vitaminum D2))
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
44,77
Економія при броні: -10,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
44,47
Економія при броні: -6,35 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,77
Економія при броні: -10,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
46,30
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
36,73
Економія при броні: -5,79 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
46,54
Економія при броні: -12,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,41
Економія при броні: -13,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,69
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,02
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
41,67
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,44
Економія при броні: -3,03 грн