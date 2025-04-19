Ергокальциферол (вітамін D2) (Ergocalciferolum (vitaminum D2))
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,55
Економія при броні: -3,07 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,15
Економія при броні: -10,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
46,30
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,16
Економія при броні: -11,75 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Князя Романа, 11
1.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,24
Економія при броні: -12,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,42
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
50,77
Економія при броні: -3,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Личаківська, 187
3.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,81
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,54
Економія при броні: -2,52 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
52,60
Економія при броні: -3,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
45,62
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,55
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,88
Економія при броні: -2,45 грн