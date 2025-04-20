Ергокальциферол (вітамін D2) (Ergocalciferolum (vitaminum D2))
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,97
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,45
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,39
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
43,80
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,53
Економія при броні: -5,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,72
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
49,27
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,64
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,36
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,48
Економія при броні: -2,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,27
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
43,87
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог