Ергокальциферол (вітамін D2) (Ergocalciferolum (vitaminum D2))
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
34,56
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,42
Економія при броні: -14,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,45
Економія при броні: -10,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,45
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
35,77
Економія при броні: -1,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
43,47
Економія при броні: -7,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
36,52
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
48,37
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,79
Економія при броні: -10,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Ергокальциферол (вітамін D2) розчин олійний оральний 0.125 % флакон 10 мл №1
Технолог
47,67
Економія при броні: -2,71 грн