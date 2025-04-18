Вінкристин-Тева (Vincristin-Teva)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
287,31
Економія при броні: -18,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
278,81
Економія при броні: -15,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 75
12.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
12.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аріанна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
14.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
581,31
Економія при броні: -33,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
115.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
115.3 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
117.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна