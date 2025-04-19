Вінкристин-Тева (Vincristin-Teva)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
5.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
65.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Галич, вул. Коновальця, 13
94.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
98.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
113.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
113.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
515,15
Економія при броні: -3,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 1/1
113.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 46
120.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
127.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
180.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна