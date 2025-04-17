Вінкристин-Тева (Vincristin-Teva)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
145,19
Економія при броні: -6,88 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
139,31
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
146,91
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
281,64
Економія при броні: -12,99 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
3.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
144,07
Економія при броні: -5,76 грн
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
571,11
Економія при броні: -22,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
4.3 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна