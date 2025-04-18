Вінкристин-Тева (Vincristin-Teva)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
575,91
Економія при броні: -27,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
144,25
Економія при броні: -5,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
252,80
Економія при броні: -14,17 грн
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
591,35
Економія при броні: -33,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
283,50
Економія при броні: -19,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 21
6.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
281,77
Економія при броні: -13,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
35.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
102.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна