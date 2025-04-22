Вінкристин-Тева (Vincristin-Teva)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
285,04
Економія при броні: -16,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
121.3 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
288,33
Економія при броні: -19,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 39-А
121.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
181,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
281,99
Економія при броні: -13,34 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
124.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
125.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
147,66
Економія при броні: -9,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
125.4 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
146,73
Економія при броні: -8,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
125.5 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
147,90
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
126.0 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
146,99
Економія при броні: -8,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
126.2 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
127.6 км
Вінкристин-Тева розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна