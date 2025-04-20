Фармацитрон (Pharmacitron)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
300,00
Економія при броні: -70,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
300,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
270,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
270,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
382,16
Економія при броні: -16,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
379,23
Економія при броні: -67,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
300,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
419,84
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
270,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
383,07
Економія при броні: -79,46 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
79,14
Економія при броні: -0,10 грн