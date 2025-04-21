Фармацитрон (Pharmacitron)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
323,93
Економія при броні: -66,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
237,36
Економія при броні: -0,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
407,92
Економія при броні: -13,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
410,61
Економія при броні: -16,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
276,92
Економія при броні: -0,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
382,72
Економія при броні: -52,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
389,26
Економія при броні: -59,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
197,80
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
158,24
Економія при броні: -0,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс