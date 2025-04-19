Фармацитрон (Pharmacitron)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
420,18
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
316,56
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
316,48
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
383,80
Економія при броні: -24,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
381,21
Економія при броні: -36,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
420,18
Економія при броні: -25,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс