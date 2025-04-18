Фармацитрон (Pharmacitron)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 450 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
366,00
Економія при броні: -78,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
360,00
Економія при броні: -72,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
360,00
Економія при броні: -72,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
197,85
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
380,00
Економія при броні: -11,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
360,00
Економія при броні: -72,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
39,56
Економія при броні: -0,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
410,14
Економія при броні: -15,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
276,92
Економія при броні: -0,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
276,92
Економія при броні: -0,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
388,59
Економія при броні: -21,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс