Фармацитрон (Pharmacitron)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
270,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
406,13
Економія при броні: -11,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
410,59
Економія при броні: -16,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
420,21
Економія при броні: -26,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
419,74
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
416,97
Економія при броні: -22,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
79,12
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
420,32
Економія при броні: -26,61 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
270,00
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
270,00
Економія при броні: -11,00 грн