Фармацитрон (Pharmacitron)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
378,97
Економія при броні: -40,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
356,04
Економія при броні: -2,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
356,04
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
408,86
Економія при броні: -14,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
385,82
Економія при броні: -55,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
380,95
Економія при броні: -74,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
391,53
Економія при броні: -85,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,60
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
197,80
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс