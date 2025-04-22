Фармацитрон (Pharmacitron)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
237,36
Економія при броні: -0,18 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
380,00
Економія при броні: -11,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
276,99
Економія при броні: -0,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
79,12
Економія при броні: -0,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
356,13
Економія при броні: -0,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,60
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
406,50
Економія при броні: -12,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
316,48
Економія при броні: -0,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
409,86
Економія при броні: -15,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,70
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
158,24
Економія при броні: -0,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Фармацитрон порошок для орального розчину пакет 23 г №10
Фармасайнс
395,60
Економія при броні: -0,30 грн