Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
289,88
Економія при броні: -31,88 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
627,23
Економія при броні: -104,63 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
756,00
Економія при броні: -74,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -55,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -77,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
294,00
Економія при броні: -25,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
624,00
Економія при броні: -75,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
744,00
Економія при броні: -83,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
230,14
Економія при броні: -22,99 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
573,59
Економія при броні: -59,71 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
623,33
Економія при броні: -35,86 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
762,54
Економія при броні: -65,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
121,67
Економія при броні: -15,13 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
529,75
Економія при броні: -24,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
633,54
Економія при броні: -33,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
775,03
Економія при броні: -40,87 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
301,70
Економія при броні: -17,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -6,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
232,00
Економія при броні: -33,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
294,00
Економія при броні: -25,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
561,79
Економія при броні: -144,79 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
624,00
Економія при броні: -75,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
744,00
Економія при броні: -83,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
232,00
Економія при броні: -32,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
294,00
Економія при броні: -34,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
624,00
Економія при броні: -89,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
744,00
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
231,00
Економія при броні: -11,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
305,30
Економія при броні: -20,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
560,20
Економія при броні: -43,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -6,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
234,26
Економія при броні: -8,62 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
309,60
Економія при броні: -11,42 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
567,60
Економія при броні: -18,63 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
623,33
Економія при броні: -21,29 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
768,49
Економія при броні: -23,83 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
232,90
Економія при броні: -13,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
304,20
Економія при броні: -19,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -6,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,52
Економія при броні: -30,55 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
671,28
Економія при броні: -100,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
819,51
Економія при броні: -127,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,43
Економія при броні: -27,47 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
325,37
Економія при броні: -35,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
578,21
Економія при броні: -166,02 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
625,86
Економія при броні: -46,85 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
765,65
Економія при броні: -59,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
231,30
Економія при броні: -19,46 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
311,16
Економія при броні: -44,15 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
626,47
Економія при броні: -36,27 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
792,42
Економія при броні: -104,73 грн