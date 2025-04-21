Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
247,29
Економія при броні: -34,41 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
309,38
Економія при броні: -34,19 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
262,77
Економія при броні: -13,06 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
635,59
Економія при броні: -67,97 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
777,54
Економія при броні: -83,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,90
Економія при броні: -10,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
300,60
Економія при броні: -10,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
503,22
Економія при броні: -3,33 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
246,80
Економія при броні: -31,02 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
307,60
Економія при броні: -46,96 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
634,32
Економія при броні: -66,58 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
814,96
Економія при броні: -137,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
231,50
Економія при броні: -8,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
300,20
Економія при броні: -10,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
402,33
Економія при броні: -2,66 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
238,00
Економія при броні: -14,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
304,20
Економія при броні: -14,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
503,22
Економія при броні: -3,33 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,10
Економія при броні: -9,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -4,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
369,25
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,33
Економія при броні: -28,45 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
312,06
Економія при броні: -36,87 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
609,56
Економія при броні: -87,18 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
628,28
Економія при броні: -60,66 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
768,60
Економія при броні: -74,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
238,96
Економія при броні: -23,18 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
625,08
Економія при броні: -57,34 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
764,69
Економія при броні: -70,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
242,00
Економія при броні: -18,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
294,50
Економія при броні: -4,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -4,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
231,80
Економія при броні: -8,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
149,55
Економія при броні: -4,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
201,17
Економія при броні: -1,33 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,18
Економія при броні: -32,53 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,46
Економія при броні: -40,94 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
633,11
Економія при броні: -90,05 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
612,74
Економія при броні: -28,18 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
774,51
Економія при броні: -96,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,93
Економія при броні: -31,28 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
629,85
Економія при броні: -67,62 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
770,52
Економія при броні: -77,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
230,50
Економія при броні: -7,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
300,90
Економія при броні: -11,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -4,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
244,37
Економія при броні: -41,54 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,33
Економія при броні: -36,35 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,90
Економія при броні: -51,06 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
630,76
Економія при броні: -49,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
797,85
Економія при броні: -113,42 грн