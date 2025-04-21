Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
244,53
Економія при броні: -29,89 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
316,95
Економія при броні: -15,62 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
241,48
Економія при броні: -11,39 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
633,90
Економія при броні: -55,71 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
798,92
Економія при броні: -37,68 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
230,70
Економія при броні: -9,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
302,80
Економія при броні: -15,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -2,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
251,83
Економія при броні: -32,65 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
584,82
Економія при броні: -91,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
628,52
Економія при броні: -72,02 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
806,35
Економія при броні: -70,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
232,10
Економія при броні: -10,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
306,70
Економія при броні: -19,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -2,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
247,15
Економія при броні: -32,52 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
319,59
Економія при броні: -42,22 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
635,98
Економія при броні: -55,34 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
622,52
Економія при броні: -38,16 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
787,15
Економія при броні: -70,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
244,36
Економія при броні: -29,73 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,45
Економія при броні: -48,41 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
631,00
Економія при броні: -50,36 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
305,61
Економія при броні: -13,07 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
771,93
Економія при броні: -84,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
238,10
Економія при броні: -16,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
303,90
Економія при броні: -16,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -2,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
246,20
Економія при броні: -24,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
317,00
Економія при броні: -29,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -2,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,70
Економія при броні: -20,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
303,90
Економія при броні: -16,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
503,22
Економія при броні: -2,08 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
249,94
Економія при броні: -36,46 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
324,70
Економія при броні: -56,98 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
679,31
Економія при броні: -119,84 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
586,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
832,05
Економія при броні: -154,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
245,16
Економія при броні: -40,66 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
312,02
Економія при броні: -32,97 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
564,61
Економія при броні: -33,53 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
670,74
Економія при броні: -68,89 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
784,19
Економія при броні: -47,82 грн