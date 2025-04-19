Київ
Вальсакор® (Valsacor)

Вальсакор® (Valsacor)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 244 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
502,63 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
491,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
204,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
264,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
531,09 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
685,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,84
Економія при броні: -40,84 грн
203,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
643,14
Економія при броні: -83,89 грн
559,25 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
786,78
Економія при броні: -103,46 грн
683,32 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
199,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
404,07 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
648,57 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
234,20
Економія при броні: -16,40 грн
217,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
315,90
Економія при броні: -33,60 грн
282,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -18,70 грн
585,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
715,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
621,48 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
634,66 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
209,61 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
637,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
213,00 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
562,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
685,50 грн
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
214,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
556,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
621,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
737,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
229,50
Економія при броні: -11,70 грн
217,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
301,50
Економія при броні: -19,20 грн
282,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
585,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
715,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
227,20
Економія при броні: -9,40 грн
217,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
310,80
Економія при броні: -28,50 грн
282,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
503,22
Економія при броні: -15,58 грн
487,64 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -23,00 грн
715,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
227,10 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
262,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
292,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
623,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
803,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
253,51
Економія при броні: -38,19 грн
215,32 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
580,65
Економія при броні: -101,18 грн
479,47 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
677,42
Економія при броні: -107,64 грн
569,78 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
777,25
Економія при броні: -98,47 грн
678,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,78
Економія при броні: -38,52 грн
203,26 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
308,00
Економія при броні: -45,89 грн
262,11 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
592,88
Економія при броні: -100,14 грн
492,74 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
634,92
Економія при броні: -67,65 грн
567,27 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
776,73
Економія при броні: -82,18 грн
694,55 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
238,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
609,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
629,08 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,10
Економія при броні: -25,30 грн
217,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
299,50
Економія при броні: -17,20 грн
282,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
390,46 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
603,92
Економія при броні: -7,91 грн
596,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,10
Економія при броні: -15,30 грн
217,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
302,60
Економія при броні: -20,30 грн
282,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -18,70 грн
585,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -23,00 грн
715,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
158,45 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
605,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
624,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
231,30
Економія при броні: -13,50 грн
217,80 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
316,90
Економія при броні: -34,60 грн
282,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
585,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
357,03 грн
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