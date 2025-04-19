Львів (адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,84
Економія при броні: -40,84 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
643,14
Економія при броні: -83,89 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
786,78
Економія при броні: -103,46 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
234,20
Економія при броні: -16,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
315,90
Економія при броні: -33,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -18,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
229,50
Економія при броні: -11,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
301,50
Економія при броні: -19,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
227,20
Економія при броні: -9,40 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
310,80
Економія при броні: -28,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
503,22
Економія при броні: -15,58 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -23,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
253,51
Економія при броні: -38,19 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
314,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
580,65
Економія при броні: -101,18 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
677,42
Економія при броні: -107,64 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
777,25
Економія при броні: -98,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
241,78
Економія при броні: -38,52 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
308,00
Економія при броні: -45,89 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
592,88
Економія при броні: -100,14 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
634,92
Економія при броні: -67,65 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
776,73
Економія при броні: -82,18 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
243,10
Економія при броні: -25,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
299,50
Економія при броні: -17,20 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
603,92
Економія при броні: -7,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
233,10
Економія при броні: -15,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
302,60
Економія при броні: -20,30 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
604,10
Економія при броні: -18,70 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
738,50
Економія при броні: -23,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №28
КРКА
231,30
Економія при броні: -13,50 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №28
КРКА
316,90
Економія при броні: -34,60 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг №28
КРКА
581,90 грн
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг №84
КРКА
Вальсакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг №84
КРКА